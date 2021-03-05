Москва, 5 марта 2021, 15:49 — REGNUM Власти Турции официально уточнили новую дату отмены тестов на коронавирус для инотсранных туристов. Распоряжение МВД страны разослано главам 81 провинции, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
У туристов, прилетающих в Турцию, будут требовать справку с тестом на COVID-19 до 15 апреля 2021 года, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в страну. Детям младше шести лет тест не нужен.
Ранее в Турции называли дату отмены тестов на COVID-19 26 мая 2021 года. По мнению представителей турецкого турбизнеса, скорее всего, авиавласти страны перестраховались со сроком.
Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры с начала марта начали продавать туры в Турцию.
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