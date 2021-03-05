Москва, , 15:49 — REGNUM Власти Турции официально уточнили новую дату отмены тестов на коронавирус для инотсранных туристов. Распоряжение МВД страны разослано главам 81 провинции, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

У туристов, прилетающих в Турцию, будут требовать справку с тестом на COVID-19 до 15 апреля 2021 года, проведенного не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в страну. Детям младше шести лет тест не нужен.

Ранее в Турции называли дату отмены тестов на COVID-19 26 мая 2021 года. По мнению представителей турецкого турбизнеса, скорее всего, авиавласти страны перестраховались со сроком.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры с начала марта начали продавать туры в Турцию.

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