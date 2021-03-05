Киев, , 15:55 — REGNUM 24,1% жителей Украины планируют делать прививки от COVID-19, если будет такая возможность. Об этом сказано в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС). Отчёт с результатами исследования опубликован 4 марта на сайте организации.

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60,2% опрошенных заявили, что не собираются вакцинироваться, а 15,7% затруднились ответить.

Наибольшее число сторонников вакцинации живёт в Западной Украине, а противников — на востоке страны.

Исследование проводилось с 23 февраля по 1 марта 2021 года. Всего было опрошено 1207 жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, что к концу 2021 года власти страны планируют привить от COVID-19 всех совершеннолетних жителей Украины.

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