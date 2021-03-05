Архангельск, 5 марта, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Медучреждения Архангельской области использовали 31 тысячу доз вакцины от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

«К сожалению, охват пока небольшой. Но мы стремимся к тому чтобы вакцинировать как можно больше людей в течение краткосрочного периода», — отметил он.

Руководитель ведомства отметил, что наибольшую активность в вакцинации проявляют пожилые люди.

«Провакцинированы 11,5 тысяч лиц старше 65 лет, это 37−39%», — сообщил Герштанский.

В регионе работают 62 прививочных пункта.