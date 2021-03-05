В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 11 тысяч пожилых людей
Архангельск, 5 марта, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Медучреждения Архангельской области использовали 31 тысячу доз вакцины от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил глава регионального минздрава Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Вакцинация от коронавируса
«К сожалению, охват пока небольшой. Но мы стремимся к тому чтобы вакцинировать как можно больше людей в течение краткосрочного периода», — отметил он.
Руководитель ведомства отметил, что наибольшую активность в вакцинации проявляют пожилые люди.
«Провакцинированы 11,5 тысяч лиц старше 65 лет, это 37−39%», — сообщил Герштанский.
В регионе работают 62 прививочных пункта.