Лондон, , 15:44 — REGNUM Два щенка породы вельш-корги пемброк появились у британской королевы Елизаветы II. Щенков ей подарили, сообщает 5 марта газета The Sun со ссылкой на источник.

Подробности о щенках — их пол, клички, возраст — не сообщаются. Щенки находятся вместе с королевой около двух недель. Собеседник издания назвал их милыми и добавил, что замок стал для них домом.

«Королева очарована, — отметил источник. — Говорят, что они принесли с собой в замок много шума и энергии, пока принц Филипп находится в больнице»,

Королева Великобритании Елизавета II предпочитает собак породы вельш-корги пемброк с тех пор, как в 1944 году отец, король Георг VI подарил ей корги по кличке Сьюзен. С декабря 2020 года у королевы осталась всего одна собака, дорги по кличке Канди.

Читайте также: Супруг Елизаветы II перенёс кардиологическую процедуру