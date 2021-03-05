Москва, , 15:43 — REGNUM Экономические последствия отказа стран ЕАЭС от одноразовых пластиковых пакетов связаны в первую очередь с тем, что некоторые товары с коротким сроком хранения (например, мясо) не подходят для упаковки в бумажную или картонную тару. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявила младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории экономики изменения климата и Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анна Соколова. Так она прокомментировала новость о том, что в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов.

«Запрет одноразового пластика в отдельных случаях приведет к нарушениям санитарных требований, в том числе тех, которые введены в связи с пандемией COVID-19, — предупредила Соколова. — Что касается торговых сетей и бизнеса, многие из крупных участников рынка уже давно предпринимают действия по отказу от пластиковых пакетов, делая их платными либо полностью отказываясь от них. Представляется, что наиболее значительные экономические последствия отказ от пластика принесет малому бизнесу, который реже использует стратегию отказа от пластиковых пакетов».

Также она отметила, что стремительное развитие в последнее время сервисов доставки привело к росту использования пластиковых пакетов.

«Используя возможность получить один-два товара за короткое время с бесплатной доставкой, покупатель, как правило, получает и бесплатный пакет, а заказывая еду из ресторана — еще и пластиковую упаковку. Таким образом потребитель лишается возможности использовать многоразовые альтернативы пакету», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, изучение вопроса о поэтапном запрете ввоза и производства одноразовых пакетов и других изделий из пластика включено в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

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