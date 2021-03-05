Париж, , 15:42 — REGNUM Во время пресс-конференции 4 марта, посвященной ситуации в области здравоохранения, правительство Франции призвало медицинских работников пройти вакцинацию, заявив, что «слишком многие из них еще не сделали этого». Об этом 4 марта сообщает Le Parisien.

По мнению правительства, уровень вакцинации медицинских работников недостаточен. Премьер-министр Жан Кастекс, министр здравоохранения Оливье Веран, и Министр-делегат по вопросам автономности пожилых граждан Брижит Бургиньон официально призвали медицинский персонал пройти вакцинацию.

«В обязанности медицинских работников также входят защита себя и необходимость не подвергнуть риску тех, о ком мы заботимся, и которые могут сильно пострадать», — сказал Оливье Веран. Также он добавил, что напишет 5 марта письмо «всем медицинским работникам нашей страны, чтобы побудить их к вакцинации».