Москва, , 15:49 — REGNUM Автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC) провел премьеру в России нового среднеразмерного кроссовера JAC S7. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что выпускается новинка на казахстанском предприятии «СарыаркаАвтоПром».

Отличительными особенностями новинки является решетка радиатора с вертикальным ниспадающим рисунком, двухуровневая светодиодная оптика и задний фонарь во всю ширину кузова.

Длина JAC S7 составляет 4776 мм, а колесная база — 2750 мм. При этом модель вмещает в себя семь пассажиров. В салоне машины стоит система мультимедиа, которой можно управлять с помощью широкоформатного 12,3-дюймового тачскрина.

Переднеприводная версия кроссовера оснащается для авторынка России турбомотором на 1,5 л мощностью 149 л. с. Мотор сочетается в паре с шестипозиционной автоматической трансмиссией DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Напомним, в январе нынешнего года компания JAC продала 57,7 тыс. машин — на 54,62% больше, чем в январе прошлого года. А вот реализация электрокаров марки выросла на 277,83%, до 8199 единиц.

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