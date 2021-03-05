Москва, , 15:38 — REGNUM В настоящее время происходит эскалация военного конфликта в Донбассе, и на этом фоне предложения миссии ОБСЕ по устранению нарушений выглядят крайне несвоевременными. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

«Необходимо отметить, что со стороны ОБСЕ было предложение устранить какие-то нарушения, которые она отфиксировала. Это может быть и техника. Но такие требования надо реализовывать в моменты относительного затишья. А сейчас, в момент эскалации, когда происходят регулярные обстрелы, когда разрушаются дома, жилые дома, наверное, это несколько запоздалая реакция», — заявил Никоноров.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.