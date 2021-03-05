Чебоксары, , 15:38 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии активисты ОНФ просят разобраться со сливом отходов в реку районного центра. «Фронтовики» полагают, что это неочищенные промышленные или бытовые воды, в результате чего участок реки не замерзает даже зимой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

С жалобой на стоки в реку села Батырево обратились местные жители: с их слов, на одном из участков река Кепе окрасилась в бурый цвет, зимой не замерзает, и в округе ощущается запах канализации.

Активисты полагают, что причиной мог стать разлив неочищенных промышленных или бытовых вод, что чревато проблемами для сельчан, которые ежедневно используют воду в основном из подземных источников. «Фронтовики» обратились к властям и в контрольно-надзорные органы с просьбой провести проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Комсомольском районе Чувашии обнаружены две опасные стихийные свалки, в июне 2017 года в Чебоксарском районе выявили крупную несанкционированную свалку просроченных лекарственных препаратов, а в феврале 2016 года в Марпосадском районе образовалась свалка из унитазов и умывальников.

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