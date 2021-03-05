Калуга, , 15:44 — REGNUM В преддверии Международного женского дня губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с 10 женщинами — многодетными матерями. Все приглашённые — члены областного Совета приемных родителей, сообщили 5 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

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Губернатор попросил участниц встречи рассказать о том, как строится жизнь их детей, есть ли достижения, с чем приходится сталкиваться в процессе воспитания. Матери охотно делились радостными событиями, в числе которых — любовь и уважение воспитанников, их участие в решении повседневных бытовых вопросов, победы в различных конкурсах, поступление в вузы, получение собственных квартир. Но бывают и трудности, среди них самые волнующие — заболевания, инвалидность и борьба за здоровье детей. Владислав Шапша поинтересовался ролью областной поддержки: насколько выделяемые средства позволяют чувствовать себя уверенно в решении взятых обязательств? Женщины заверили главу области, в том, что оказываемая помощь существенна и значима.

«Спасибо всем налогоплательщикам региона. Очень важно, что у нас есть такая консолидированная поддержка, в которой участвуют и правительство Калужской области, и депутаты Законодательного собрания. Немногие регионы в стране могут себе это позволить, еще меньше тех, кто принял такие решения. Но самое главное, что в Калужской области есть такие родители, как вы», — сказал Владислав Шапша.

В настоящее время в Калужской области помощь многодетным семьям также оказывают региональная общественная организация поддержки семьи и детей «Материнское сердце», областной совет приемных родителей, а также государственное казенное учреждение Калужской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие».

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