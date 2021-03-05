Берлин, , 15:37 — REGNUM Посол Индонезии в Германии Ариф Хавас Угросено заявил, что индонезийско-германское сотрудничество по развитию зелёной инфраструктуры является очень хорошим примером реализации политики Германии в азиатском регионе, сообщает Antara.

«Мы надеемся, что шаги правительства Германии будут поддержаны другими европейскими странами или даже Европейским союзом в целом», — отметил посол Индонезии.

По его словам, сотрудничество отражает долгие партнерские отношения между Индонезией и Германией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии готово выделить 41,25 трлн индонезийских рупий (€2,5 млрд) на поддержку развития зелёной инфраструктуры в Индонезии.

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