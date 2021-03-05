Москва, , 15:37 — REGNUM В России летний туристический сезон в 2021 году планируется начать на месяц раньше обычного срока. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Догузова уточнила, что курортный сезон на внутренних направления страны стартует с начала мая. Эту идею поддержали все регионы России. Представители турбизнеса рассчитывают, что погода позволит начать летний сезон на месяц раньше.

«Предлагается сделать так, чтобы курортный сезон для российских туристов начался одновременно с третьим этапом туристического кешбэка, который планируется запустить в ближайшее время», — пояснила глава Ростуризма.

Как сообщало ИА REGNUM, по программе туристического кешбэка за путешествия по России туроператоры предложат около 1,5 миллиона туров по различным направлениям.

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