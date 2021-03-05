Москва, , 15:36 — REGNUM В Москве пробки на дорогах города достигли восьми баллов. Об этом 5 марта сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Красным цветом на интерактивной карте отмечены улицы в центре города, Садовое кольцо, ТТК и МКАД. Есть затруднения и на некоторых выездах из города.

На дорожную ситуацию могла повлиять погода — в Москве после нескольких дней оттепели наступило похолодание, и влага на дорогах превратилась в лёд. Другим важным обстоятельством является последний рабочий день недели. Впереди три выходных дня, в том числе праздник 8 марта.

По прогнозу сервиса, в ближайшие часы обстановка не улучшится. Ослабление пробок ожидается с 20:00.