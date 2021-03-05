Москва, , 15:34 — REGNUM Мировое сообщество игнорирует нарушения договорённостей о прекращении огня со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

«Безусловно, это фиксируют, и миссия ОБСЕ в регулярных отчётах фиксирует технику, которая не должна находиться в определённых зонах, но она, тем не менее, там находится. Фиксируется отсутствие техники в местах хранения, где она должна быть», — заявил Никоноров.

«Но на это не особенно обращает внимание мировое сообщество, в частности, гаранты Минских соглашений — Германия и Франция», — указал он.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.