Краснодар, , 15:34 — REGNUM В Краснодарском крае отделение Пенсионного фонда сначала потребовало от пенсионеров вернуть выплаты (пенсии, начисленные после смерти родственников), а после вмешательства СМИ и СКР приняло решение отказаться от взыскания этих денег с пожилых людей.

Проверку в связи с требованием отделения Пенсионного фона РФ от ряда жителей Успенского района Краснодарского края вернуть якобы излишне начисленные выплаты начали следственные органы СКР по региону 4 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку начали после того, как 4 марта в эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось о получении жителями исковых заявлений из отделения Пенсионного фонда России с требованием возврата излишне начисленных выплат. Как сообщалось, ПФР направил судебные иски о взыскании с граждан выплаченных им денежных средств по уходу за уже умершими иждивенцами, при том что, по заверению одного из ответчиков, он предоставлял в РФР сведения о смерти супруги.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова по данному факту Новокубанским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка», — уточнили в СК.

5 марта, уже после вмешательства СМИ и СКР, на сайте отделения ПФР Краснодарского края появилось сообщение о проведении «работы по освобождению пенсионеров от взыскания излишне выплаченных сумм пенсий в связи со смертью иждивенца». В результате представители Пенсионного фонда передумали судиться с пожилыми людьми из-за «излишне выплаченных сумм пенсий».