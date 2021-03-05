Архангельск, , 15:33 — REGNUM В отношении бывшего мэра Котласа Андрея Бральнина возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

Напомним, Бральнина задержали сегодня в Москве. В ближайшее время он будет доставлен в Архангельск.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, Бральнин заявил о своем уходе с поста мэра 3 февраля, сообщив при этом, что уходит на работу в региональное правительство.