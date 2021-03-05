Сеул, , 15:40 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали ещё два случая гибели пациентов после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Согласно опубликованным данным, мужчина в возрасте старше 60 лет скончался 4 марта в 20:30 по местному времени в одной из больниц Сеула спустя 54 часа после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.

Ещё один пациент в возрасте старше 40 лет скончался 4 марта около 01:00 по местному времени спустя 46 часов после вакцинации препаратом AstraZeneca.

В общей сложности после вакцинации в стране скончались семь человек. В настоящее время органы здравоохранения затрудняются ответить, была ли вакцинация причиной смерти пациентов. Ведётся расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее растёт число умерших после вакцинации от коронавируса