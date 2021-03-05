Москва, , 15:29 — REGNUM Китай проводит политику избыточных и не обусловленных потребностями экономики инвестиций, чтобы кормить конгломерат политических кланов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, комментируя экономическое будущее КНР.

«Дело в том, что Китай не монолитная и не унитарная страна. Китай — это сообщество народов, силой объединенных Мао Цзэдуном в 1949 году, которые говорят на разных языках. И в каждой из провинций есть свои автономные местные кланы, между которыми идет политический торг и политическая борьба, — сказал Зубец. — Если центральное правительство не сможет кормить конгломерат политических кланов, то последствия для китайской политики и экономики будут очень тяжелыми. И чтобы этого не произошло, они поддерживают искусственный рост и раздают деньги».

И если эта политика продолжится, то Китай, как полагает Зубец, сможет добиться еще нескольких лет процветания за счет избыточных инвестиций.

«Но в конце их ждет расплата за эту вакханалию расходов в виде очень серьезного экономического кризиса, который может угрожать стабильности и существованию самого Китая», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец назвал китайскую экономику искусственной и стероидной.

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