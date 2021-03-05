Уфа, , 15:32 — REGNUM Места для молитвы в крупных торговых центрах и на объектах придорожного сервиса могут оборудовать в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба духовного управления мусульман.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече муфтия Духовного управления мусульман Башкирии Айнура хазрата Биргалина с министром торговли и услуг региона Алексеем Гусевым.

Отмечается, что в регионе разработали концепцию развития придорожного сервиса до 2024 года, в которой рекомендовано оборудовать молельные комнаты в строящихся придорожных комплексах.

Молельных комнаты также предлагается оборудовать в крупных торговых центрах.

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