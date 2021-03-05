Москва, , 15:27 — REGNUM В Москве сотрудниками ФСБ задержан экс-глава города Котлас (Архангельская область) Андрей Бральнин. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, задержание бывшего градоначальника связано с коррупционными скандалами в местной администрации.

Напомним, Бральнин покинул пост в начале февраля, заявив, что переходит на работу в региональное правительство. Вместе с тем, 10 февраля Следком возбудил уголовное дело в отношении главы архитектурного комитета администрации Котласа Александра Костерева. По версии следствия, в 2017—2020 годах он получил взятку от предпринимателя в виде услуг по возведению ему жилого дома на земельном участке.