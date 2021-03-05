Бухарест, , 15:30 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4342 и превысило 820 тысяч. Об этом 5 марта сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

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По последним данным, общее число выявленных в стране носителей SARS-CoV-2 составляет 820 931.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончался 101 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 20 785.

При этом уточняется, что на сегодняшний день 752 234 человека в стране вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Румынии за сутки был выявлен 4271 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.