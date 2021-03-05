Москва, , 15:25 — REGNUM Москва в скором времени «порадует» Соединённые Штаты ответными санкциями, заявила 5 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

По её словам, раньше Москва не раскрывала и не предавала такой гласности ответным мерам. США «ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы», сказала она.

«Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведётся», — заявила Захарова.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединённые Штаты и Великобритания не намерены отказываться от политики санкций в отношении России. В настоящее время Вашингтон и Лондон обсуждают дополнительные ограничительные меры за якобы использование Москвой химического оружия.

Кремле надеются, что призывы США ввести санкции против российского бизнеса останутся лишь на страницах прессы, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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