Москва, , 15:25 — REGNUM В рамках переговорного процесса украинская страна склонна игнорировать факты массовых обстрелов со стороны ВСУ, которые развернулись в последние дни. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

«Сложно сказать, зачем этот конфликт именно с позиции украинской стороны. Можно лишь сказать одно, что происходит по факту у нас на земле и то, что происходит в переговорном процессе — это две параллельные картины, не сопоставимые вообще никак», — заявил Никоноров.

При этом, по его словам, в рамках переговорного процесса высказываются заявления, которые совершенно не согласуются с тем, что происходит по факту.

«В переговорном процессе эти вещи просто со стороны Украины игнорируются. В лучшем случае звучат циничные вещи вроде того, что это имитация обстрела или сами себя обстреляли», — указал он.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.