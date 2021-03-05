Тбилиси, , 15:41 — REGNUM В Грузию с 5 марта разрешен въезд чрез воздушную границу для жителей Туркмении, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Сообщается, что желающие въехать в Грузию должны сдать не ранее, чем за 72 часа до прибытия тест на коронавирус и предъявить на границе справку об отрицательном результате. На третий день нахождения в стране иностранцам нужно сдать ПЦР-тест повторно.

С 1 февраля Грузию разрешено посещать жителям всех стран, которые прошли курс вакцинации от COVID-19. Им разрешается въезжать в страну не только через воздушную границу, а также через сухопутную и морскую.

Напомним, с 1 марта в Грузию при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус разрешено въезжать жителям России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Белоруссии. Ранее посещение страны было открыто для граждан стран Евросоюза и ряда других государств.