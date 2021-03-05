Москва, , 15:21 — REGNUM Власти Китая осуществляют массовые инвестиции, которые не обоснованы ни реальными потребностями экономики, ни населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал планы китайского правительства добиться 6-процентного роста ВВП КНР в 2021 году.

«Надо понимать, что китайская экономика стероидная. Она искусственная. Тот рост, который был достигнут китайцами за последние годы 6−9% или даже 10%, это искусственная вещь, которая достигается за счет массированных инвестиций, — сказал Зубец. — И китайское правительство попало в определенную ловушку, которая обнаружилась не вчера. Естественный темп роста экономики Китая (если бы его власти не вкачивали стимулирующие меры в собственную экономику) был бы намного ниже. Он составлял бы 4−5%. Но китайцы осуществляют массовые инвестиции, которые избыточны и которые не обоснованы реальными потребностями экономики и населения. И за счет этого Китаю удается поддерживать рост своей экономики».

А по факту, как полагает Зубец, идет наращивание внутреннего долга.

«Экономика достигает высоких темпов роста за счет пирамиды долгов. И остановить наращивание этой пирамиды КНР не может. Как только ее остановят, уменьшатся и темпы роста экономики, и благосостояние населения. И это может означать достаточно серьезный экономический кризис», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономика Китая восстанавливается опережающими весь остальной мир темпами.

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