Москва, , 15:20 — REGNUM Вооружённые силы Украины пытаются спровоцировать силы ДНР на ответный массовый обстрел позиций. Об этом 5 марта заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров на телеканале «Россия 24».

Танк ВСУ Mil.gov.ua

«Буквально сегодня утром у нас также были потери среди личного состава военнослужащих на горловском направлении. Ежедневные факты обстрелов, эскалация конфликта», — заявил Никоноров.

Он отметил, что силам ДНР было приказано не реагировать симметрично на провокации, однако терпеть бесконечно это будет нельзя.

«Совершенно верно, такой приказ был, и на сегодняшний день мы также трезво отдаём себе отчёт, что мы находимся на грани этого возобновления боевых действий, поэтому вот эти все обстрелы — они носят исключительно провокационный характер», — указал он.

За последние дни вооруженные формирования Украины несколько раз открывали огонь в направлении ДНР, в результате которых, в частности, были обесточены населенные пункты Сигнальное и Луганское возле Еленовки. Позже, 4 марта, украинские силовики обстреляли окраины Донецка, в результате чего один дом получил повреждения.