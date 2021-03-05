Берлин, , 15:20 — REGNUM Правительство Германии не имеет никакого отношения к взаимодействию информационного агентства Russia Today с германскими банками, которые решили закрыть счета российского СМИ. Об этом 5 марта на брифинге в Берлине заявил представитель министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

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«Правительство ФРГ не оказывало ни в какой степени влияние на Commerzbank с целью прекращения деловых отношений с RT, и у нас нет информации от других бизнес-клиентов RT», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

В этой связи, заявил дипломат, «угрозы российской стороны о жёстких ответных мерах не соответствуют сути случившегося».

Бургер добавил, что Москва уже не первый раз «пытается возложить» на германские власти ответственность за частноправовые отношения между RT и его банками».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly с 31 мая 2021 года. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жёсткие ответные меры в отношении германских СМИ в России, если Берлин не перестанет «перекрывать кислород» и не обеспечит нормальную работу российских СМИ.