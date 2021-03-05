Новосибирск, , 15:25 — REGNUM Правительство РФ прилагает усилия к восстановлению производственных цепочек между научными институтами и предприятиями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 5 марта на встрече с женщинами-учёными в Новосибирске.

Он отметил, что нужны отраслевые требования, касающиеся поставок в научные институты. В восстановлении отраслевых цепочек участвует в том числе Минобрнауки.

«Соответствующая, если хотите, декомпозиция того, что зарабатывают те, кто продукцию свою реализует тем, кто придумал, как это сделать, она необходима. Подходы такие есть, мы над этим работаем», — сказал Мишустин.

Во время встречи директор Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) Елена Багрянская рассказала премьер-министру, что для хорошей науки нужна и очень хорошая аппаратура. Сегодняшний бюджет научного института на 80−90% уходит на зарплату, и оборудование приходится покупать на внебюджетные средства. Ещё одна острая проблема — долгие поставки реактивов. Из-за рубежа химию поставляют через 3−6 месяцев, тогда как за границей заказы исполняют за 3−4 дня.

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