Москва, , 15:19 — REGNUM Начало весны принесло в Москву тепло, но ближе к 8 марта в столицу вернется зимняя погода с морозами и снегопадами. Усилится ветер, поднимется метель, передают «Метеоновости».

В субботу, 6 марта, существенных осадков не ожидается, ночью подморозит до −7… −9 °C, по области до — 12 °C, днем морозы спадут до −3… −5 °C.

В воскресенье, 7 марта, северо-западный ветер усилится до 13−18 м/с, пойдёт снег, закружит метель. Ночью температура воздуха −10… −12 °C, днем −5… −9°C.

Международный день 8 марта будет пасмурным, временами ожидается снегопад. Ночью термометр опуститься до — 18 °C, днем до — 10. — 12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптик прогнозирует, что процесс активного потепления в Москве начнётся в середине апреля.

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