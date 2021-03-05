Сеул, , 16:01 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее совершили 63 354 сделки купли-продажи коммерческой недвижимости, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. Общая сумма сделок превысила отметку 17 трлн вон (~$15 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, в январе 2021 года в стране было совершено 5852 сделки по купле-продаже коммерческой недвижимости, что является рекордным январским показателем с 2006 года.

Известно, что наибольшее число сделок было заключено в провинции Кёнгидо (1758 сделок). За ней следуют Сеул (1203 сделки), Пусан (551 сделка), Инчхон (294 сделки), провинция Кёнсан-Намдо (283 сделки) и Тэгу (248 сделок).

Эксперты отмечают, что на рост показателя повлияла низкая стоимость объектов и меры по стабилизации цен на жилую недвижимость.