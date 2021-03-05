Пекин, 5 марта, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Changan представил тизеры своей будущей новинки. Изображения распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Changan Тизеры нового кроссовера Changan

На тизерах стоит 2021 год. Вероятно, что это год премьеры нового кроссовера. Кроме того, представленный автомобиль покрыт чёрной камуфляжной плёнкой с голубыми иероглифами. Точно такой же камуфляж был у модели Uni-T.

На тизерных изображениях можно разглядеть задние фары и зеркала заднего обзора, выполненные в стиле Uni-K. Также авто имеет большую радиаторную решётку. В модельной линейке этот автомобиль может разместиться между Uni-K и Uni-T.

Ранее компания Changan начала в КНР продажи бюджетной версии электрокара BenBen E-Star National Edition стоимостью 29,8 тыс. юаней (около 349,4 тыс. рублей).

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