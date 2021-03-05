Нижний Новгород, , 15:16 — REGNUM На матчах нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» можно заполнять трибуны на 70%. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Отмечается, что губернатор области Глеб Никитин утвердил решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

«Допускается проведение игр ХК «Торпедо» в плей-офф КХЛ при очном присутствии зрителей при условии заполняемости трибун спортивного объекта не более чем на 70% от максимальной вместимости», — говорится в сообщении.

Ранее арену разрешено было заполнять не более чем на 40%.

В настоящее время «Торпедо» проводит матчи плей-офф КХЛ против казанского «Ак Барса». Первые два матча проходят в Казани. В Нижнем Новгороде игры состоятся 7 и 9 марта.