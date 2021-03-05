Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Правительство Грузии разрешило воздушное сообщение с Узбекистаном, Туркменией, Киргизией и Таджикистаном, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили подписал распоряжение о расширении списка стран, граждане которых могут прибывать в страну. Пассажирам разрешается посещать Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, с 1 марта власти Грузии открыли въезд для граждан Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 марта между Алма-Атой и Душанбе планируется возобновить регулярное авиасообщение.