Джакарта, , 15:13 — REGNUM Национальный парк Индонезии Бромо-Тенгер-Семеру закроют для туристов, в связи с празднованием Балийского Нового года, сообщает Antara.

Парк, расположенный в провинции Восточная Ява, закроют 14−15 марта 2021 года.

Парк открыт для туристов с 28 августа 2020 года при условии ограниченного количества посетителей и соблюдения строгих санитарных протоколов.

Район Бромо — одно из ведущих туристических направлений Восточной Явы. В течение 2019 года количество туристов, посетивших национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру как из страны, так и из-за рубежа, достигло 690 830 человек (669 422 туристов из Индонезии и 21 409 иностранных туристов).

Напомним, отмечают Балийский Новый год согласно индуистскому календарю Сака. Празднование длится несколько дней и каждый из них посвящен особому ритуалу. Самый важный день празднования — День Тишины (Ньепи).