Киев, , 15:29 — REGNUM Двое сотрудников посольства Украины в Польше, которых подозревают в попытке перемещения контрабанды, были уволены. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 марта во время брифинга.

«С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас продолжается дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать самые жесткие решения», — рассказал он.

Кулеба рассказал, что МИД Украины «гудит», обсуждая вопиющий случай. Кроме того, решается вопрос о предотвращении подобного в будущем. Могут измениться правила пользования дипломатическим транспортом, рассматриваются возможности пломбирования и слежения за перемещением автомобилей.

Напомним, ранее на границе с Польшей украинские пограничники задержали двух украинских дипломатов, в транспорте которых нашли контрабандные сигареты, деньги и золото.

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