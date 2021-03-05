Архангельск, , 15:12 — REGNUM Исакогорский районный суд Архангельска вынес приговор 41-летнему Анатолию Лихачеву. Он признан виновным в нарушении ПДД и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло 25 сентября. Лихачев на автомобиле Toyota Land Cruizer Prado не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным грузовиком. В результате аварии погиб пассажир внедорожника, сын экс-губернатора Архангельской области Алексей Ефремов.

Лихачев, оставаясь на месте дорожно-транспортного происшествия, не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

Напомним, отец погибшего Анатолий Ефремов был губернатором Архангельской области с 1996 по 2004 год.