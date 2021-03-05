Казань, , 15:25 — REGNUM В Татарии из-за большого объема добычи охотничьих ресурсов оборот продукции в 2020 году составил 222 млн рублей, что на 46% превышает показатель 2019 года. Также повышается доступность ресурсов для населения, сообщил руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Татария по запасам охотничьих ресурсов на единицу площади занимает третье место среди регионов Поволжья. Продуктивность охотничьих хозяйств составила около 24 тыс. рублей на 1 гектар, что выше значения, утвержденного Минпрориды РФ на 10% (21,52 руб./га).

Всего в республике охотхозяйственную деятельность ведут 70 пользователей на территории 97 хозяйств. В Татарии учитывается 78 видов охотресурсов. Оценка их запасов за 2020 год составила 1,8 млрд рублей, что выше показателя 2019 года на 5,3%. В основном рост связан с увеличением численности водоплавающей и боровой дичи.

К 2025 году перед охотничьими хозяйствами поставлена задача довести численность зайца и куропатки до нормативных значений, а численность косули — к 2035 году, добавил Батков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в феврале два жителя Кайбицкого района Татарии задержали по подозрению в незаконном отстреле диких животных. Во время обыска у одного из подозреваемых изъяли туши дикого животного, сани, прицеп и снегоход, а также патроны различного калибра. Патроны направили на экспертизу, по результатам которой они признаны боеприпасами.

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