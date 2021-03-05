Багдад, , 15:08 — REGNUM Ватикан признаёт важную роль России в поиске выхода из вооружённого конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом секретарь по отношениям с зарубежными государствами Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил 5 марта в Багдаде.

Он отметил, что между Россией и Ватиканом установились «неплохие отношения». По ряду вопросов, в том числе в этической сфере, позиции двух государств совпадают.

«Россия сыграла важную роль в разрешении нагорнокарабахского конфликта», — сказал глава ватиканской дипломатии ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск прибыл 5 марта в Ирак с рабочей поездкой. Галлахер входит в число делегатов, сопровождающих понтифика.

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