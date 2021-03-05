Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Сильный ветер с порывами до 18 м/с и снегопад ожидаются в первый выходной день марта в Ленинградской области. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Железная дорога в Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

По прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу, 6 марта, на территории Ленобласти местами ожидается сильный снег, метель, порывы ветра 15−18 м/с.

«На дорогах гололедица, снежный накат. Будьте внимательны и осторожны! Не выходите на лед водоемов», — предупреждает ведомство.

Отметим, что все три предстоящих выходных дня в регионе пройдут со знаком «минус» — 6, 7 и 8 марта в Ленинградской области ожидаются морозы до минус 12 градусов и снег, а в отдельных районах метель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге 8 марта будет минус 8