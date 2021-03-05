Москва, , 15:04 — REGNUM Более 1700 участников второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» успешно справились с первым этапом конкурсных испытаний — дистанционным тестированием. Далее их ждет оценка индивидуальных проектов, лучшие из которых станут для своих авторов билетом на региональные полуфиналы конкурса.

На дистанционном этапе конкурсантам было предложено пройти тестирование на оценку общих знаний по географии, истории, искусству России, об этнокультурных особенностях регионов, а также специальных профессиональных знаний в сфере туриндустрии.

«Всего к дистанционному тестированию были допущены 1839 конкурсантов — в основном конкурсе и 1354 — в студенческом треке. Успешно справились со всеми заданиями 1756 участников: 1007 — в общем конкурсе и 749 — среди студентов. Для выхода в очные полуфиналы каждому участнику, который успешно прошел тестирование, предстоит загрузить в личный кабинет на сайте конкурса проект в сфере индустрии гостеприимства. Экспертам предстоит заранее оценить представленные проектные инициативы, после чего будет определен шорт-лист полуфиналистов», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что студенческий трек был запущен специально для тех, кто только начинает свой путь в сфере туризма и гостевого сервиса, «чтобы ребята получили не только оценку своих знаний и навыков, но и бесценный опыт, полезные знакомства и новые компетенции».

Больше всего участников проекта «Мастера гостеприимства», прошедших первый этап конкурса, из Пермского края — 177 человек. Также активно проявили себя жители Москвы — 85 человек. Третье место занял Краснодарский край — 82 человека. На четвертом месте — Московская область (78 конкурсантов), на пятом — Башкирия (75 человек).

В треке «Мастера гостеприимства. Студенты» по количеству участников, успешно прошедших тестирование, лидирует Москва — 60 человек. На втором месте оказался Краснодарский край — 59 участников. Третье место за Московской областью (44 конкурсанта), а четвертое и пятое заняли Вологодская область и Ставропольский край. От них прошло 40 и 34 участника соответственно.

«Хочу поздравить всех, кто успешно прошел первые конкурсные испытания. «Мастера гостеприимства» — актуальное для студентов мероприятие, ведь это шанс проявить себя и продемонстрировать свои проекты, открыв новые возможности в сфере гостеприимства. В этой области могут найти призвание многие молодые люди благодаря своему желанию общаться и развиваться», — поздравил конкурсантов руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

В основном конкурсе большая часть участников, успешно справившихся с дистанционным этапом — молодежь от 18 до 35 лет (их 755). Следующая по количеству возрастная группа — 35−50 лет (715 человек). Среди возрастной группы 50+ с тестированием справились 45 человек.

«Мы рады, что конкурс «Мастера гостеприимства» открывает возможности для разных возрастов: от молодежи до самых опытных участников. Этот год для внутреннего туризма должен стать прорывным и для этого нужны квалифицированные кадры во всех регионах, новые проекты, поддержка и наставничество. Сейчас экспертам конкурса предстоит самый сложный этап — дистанционно познакомиться с каждым проектом. И, конечно, все мы с большим нетерпением ждем первых полуфиналов и знакомства с участниками», — отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».