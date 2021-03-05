Москва, 5 марта 2021, 15:04 — REGNUM Более 1700 участников второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» успешно справились с первым этапом конкурсных испытаний — дистанционным тестированием. Далее их ждет оценка индивидуальных проектов, лучшие из которых станут для своих авторов билетом на региональные полуфиналы конкурса.
На дистанционном этапе конкурсантам было предложено пройти тестирование на оценку общих знаний по географии, истории, искусству России, об этнокультурных особенностях регионов, а также специальных профессиональных знаний в сфере туриндустрии.
Он добавил, что студенческий трек был запущен специально для тех, кто только начинает свой путь в сфере туризма и гостевого сервиса, «чтобы ребята получили не только оценку своих знаний и навыков, но и бесценный опыт, полезные знакомства и новые компетенции».
Больше всего участников проекта «Мастера гостеприимства», прошедших первый этап конкурса, из Пермского края — 177 человек. Также активно проявили себя жители Москвы — 85 человек. Третье место занял Краснодарский край — 82 человека. На четвертом месте — Московская область (78 конкурсантов), на пятом — Башкирия (75 человек).
В треке «Мастера гостеприимства. Студенты» по количеству участников, успешно прошедших тестирование, лидирует Москва — 60 человек. На втором месте оказался Краснодарский край — 59 участников. Третье место за Московской областью (44 конкурсанта), а четвертое и пятое заняли Вологодская область и Ставропольский край. От них прошло 40 и 34 участника соответственно.
В основном конкурсе большая часть участников, успешно справившихся с дистанционным этапом — молодежь от 18 до 35 лет (их 755). Следующая по количеству возрастная группа — 35−50 лет (715 человек). Среди возрастной группы 50+ с тестированием справились 45 человек.
Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».