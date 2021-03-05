Берлин, , 15:04 — REGNUM Главный приз международного Берлинского кинофестиваля присудили фильму румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно», сообщается 5 марта на сайте фестиваля.

Фильм рассказывает о школьной учительнице, карьера и репутация которой оказываются под угрозой после того, как в интернет утекло снятое её мужем интимное видео.

Обладателем «Серебряного медведя» за лучшую режиссерскую работу стал Денеш Надь с фильмом «Естественный свет» о событиях Второй мировой войны.

Читайте также: Организаторы объявили даты проведения «Кинотавра» в 2021 году