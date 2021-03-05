Багдад, , 15:02 — REGNUM Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Багдад — это первый международный визит главы католической церкви с начала пандемии коронавируса, сообщает 5 марта ВВС.

В аэропорту Франциска встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. Папа Римский планирует поддержать иракскую христианскую общину и наладить межрелигиозный диалог.

«Это символический визит — мой долг перед страной, которая была измучена на протяжении многих лет», — сказал Франциск.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что христиан Ирака нельзя подвести во второй раз, так как бывший глава католической церкви Иоанн Павел II отменил поездку в 1999 году. Численность христианской общины в Ираке с 1999 году уменьшилась с 1,4 млн человек до 250 тыс. человек.