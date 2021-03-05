Москва, , 15:02 — REGNUM Женская сборная России по футболу будет играть со сборной Португалии в стыковых матчах отбора на чемпионат Европы 2021 года. Жеребьёвка состоялась 5 марта.

Сборная России, набрав 24 очка в 10 матчах, заняла второе место в своей отборочной группе на Евро-2021. В рейтинге сборных, занявших вторые места, российская команда стала шестой и получила право сыграть в стыковых матчах.

Победители определятся по итогам двух матчей. В других парах сыграют сборные Украины и Северной Ирландии, а Чехии и Швейцарии. Матчи пройдут с 7 по 13 апреля.