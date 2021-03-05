Москва, , 15:02 — REGNUM Экономика Китая в настоящее время восстанавливается опережающими весь остальной мир темпами. Об этом 5 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель «Партии Роста», политолог Сергей Станкевич. Так он прокомментировал прогноз китайского правительства о 6-процентном росте ВВП КНР в 2021 году.

«В 2020 году, когда вся мировая экономика падала, Китай сохранил рост ВВП, хоть и на самом низком за последние 40 лет уровне — 2,3%, — призвал не забывать Станкевич. — Сейчас в Китае с большим опережением восстанавливается нормальная постковидная экономика. Задача показать рост в 2021 году в 6% выглядит разумно скромной и вполне достижимой, особенно с учётом низкой базы 2020 года. Реальный рост, вполне вероятно, уйдёт за 7%. Стоит обратить внимание, что в Китае поставлена задача удвоить ВВП к 2035 году по сравнению с 2020 годом. Это будет впечатляющий прорыв к глобальному экономическому лидерству».

России же, как полагает эксперт, предстоит, как минимум, сохранять свою роль главного поставщика нефти и газа в Китай, к чему можно добавить поставки продовольствия.

«Наверняка Китай увеличит и закупки российского металла. При этом надо стремиться к увеличению доли расчётов в рублях, она всё ещё невелика, даже по сравнению с расчётами в юанях, — сказал Станкевич. — Ну и стратегическая задача — создать вместе с КНР блокчейн-платформу на которой можно будет осуществлять транзакции в национальных цифровых валютах, китайской и российской. Которые тоже ещё предстоит разработать».

Это, по словам Станкевича, позволит РФ и Китаю не только снизить зависимость от доллара США, но и утвердить со временем новый электронно-цифровой финансовый центр для Большой Евразии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Китай действительно может добиться 6-процентного роста ВВП в 2021 году.

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