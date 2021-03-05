Самара, 5 марта 2021, 15:07 — REGNUM Государственные награды вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров женщинам в преддверии Международного женского дня. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
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Сообщается, что награды были вручены 22 женщинам, которые достигли больших достижений в образовании, медицине, юриспруденции, науке, творчестве.
Азаров подчеркнул, что благодаря профессионализму, труду и неравнодушию таких женщин область возвращает себе статус региона-лидера.
Азаров подчеркнул, что минувший год был городом проверки на прочность и серьезных испытаний.
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