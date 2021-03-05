Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Петербургских абитуриентов в 2021 году ожидает приемная кампания в вузы по новым правилам — с одной волной, несколькими ЕГЭ на выбор и уникальным номером вместо фамилии. Об этом рассказал ИА REGNUM директор Центра профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Дмитрий Тихонов.

В правила приемной кампании 2021 года внесены новые и очень существенные изменения. Например, подать документы на поступление абитуриент сможет любым удобным для него способом, в том числе электронным.

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Зачисление в вуз будет происходить одной волной. Поэтому подать документы в интересное для будущего студента высшее учебное заведение можно будет до 23 июля. Заявление о согласии на зачисление будет приниматься по 3 августа. А приказ о самом зачислении будет опубликован уже 5 августа.

«Если до этого зачисление бывших школьников в вузы шло в две волны — 80% и 20%, то в этом году всех зачислять будут одной волной, — пояснил собеседник агентства. — Все бюджетные места будут распределены, а дальше будет доступно только контрактное обучение».

Еще одно нововведение — предметы на выбор, то есть теперь, в отличие от предыдущих лет, абитуриент на одно направление не будет сдавать результаты трёх определённых ЕГЭ. Отныне при приёме университет сможет установить до десяти направлений, которые будет сам определять при решении о зачислении.

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Отметим, что в СПбПУ решили ограничиться четырьмя направлениями ввиду того, что поступление с текущего года будет проходить одной волной.

«Еще из интересных изменений — теперь в ранжированных списках не будет фамилий, а уникальные номера, то есть тяжелее будет сопоставить, кто скрывается за тем или иным номером, — пояснил Дмитрий Тихонов. — Это защита персональных данных»

Ну и самое важное, что стоит учесть абитуриенту при выборе университета и поступлении — государство увеличило количество бюджетных мест, из-за чего ожидается высокий конкурс на популярные специальности. Как уточнил Тихонов, в последнее время наблюдается высокий конкурс на IT-направления и менеджмент.

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