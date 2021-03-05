Кишинёв, , 15:05 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон заявил, что необходимо обеспечить населению республики возможность прививаться российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». С этим обращением он выступил 5 марта на своем канале в видеохостинге YouTube.

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Лидер «социалистов» отметил, что руководство республики должно обеспечить населению бесплатный доступ ко всем вакцинам, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Безопасность российского препарата Додон готов продемонстрировать на себе.

«Я готов привиться российской вакциной, чтобы показать всем пример и убедить не бояться», — сказал бывший президент.

Он заявил, что в бюджете Молдавии есть средства на приобретение вакцины и призвал руководство страны начать переговоры о закупке российской вакцины как можно раньше, чтобы «получить несколько сотен тысяч доз вакцины за несколько недель, максимум за месяц».

Стоит отметить, что вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Молдавии. Тем не менее Додон ранее обвинял администрацию президента республики в создании препятствий для закупки российской вакцины.

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