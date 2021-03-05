Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM Доклад с выводами экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые ранее посетили Китай с миссией выяснения происхождения нового коронавируса, должен быть обнародован «в ближайшие недели». Об этом 5 марта сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

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«Полный доклад ожидается в ближайшие недели», — сказал он.

Также Яшаревич уточнил, что группа посетивших КНР экспертов ВОЗ намерена выпустить полный доклад тогда же, когда и краткий отчет для того, чтобы вся имеющаяся у нее информация была представлена общественности.

Отметим, первоначально публикация краткой версии доклада группы экспертов ВОЗ ожидалась в феврале текущего года, однако на брифинге 19 февраля официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис не смогла назвать точную дату публикации.