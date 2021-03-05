Новосибирск, , 14:54 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 6 марта Кемерово. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Завтра (6 марта) состоится рабочая поездка председателя правительства в Кемерово», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 марта, Мишустин прилетел в Новосибирск. Председатель правительства посетил предприятие «Вектор-Биальгам», где начато производство тестовых партий вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

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