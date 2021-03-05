Москва, , 14:53 — REGNUM Депутат Госдумы Инга Юмашева («Единая Россия») предложила запретить аборты в частных клиниках.

Помимо запрета на аборты в частных клиниках Юмашева предлагает переименовать «Лист доабортного консультирования» в «Лист сохранения беременности». Такой документ подписывает женщина перед тем, как сделать аборт.

Одновременно Юмашева предлагает запретить на аборты несовершеннолетних женщин без согласия их родителей.

Кроме того, депутат предлагает запретить рекламу абортов.

Однако общей позиции в «Единой России» нет.

«Нам нужен не запрет абортов, а образ будущего для миллионов семей, которые сегодня его не видят», — отметила депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на совещании в январе заявил о том, что важно не только отговорить женщину делать аборт, но и создать условия, чтобы помочь поставить ребенка на ноги.

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